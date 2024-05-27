عاجل.. سكني يوضح مدى إمكانية استفادة الأسرة من الخيارات والحلول السكنية أكثر من مرة

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أكد برنامج سكني أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال برنامج سكني أوصندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تستطيع الموظفه أخذ قرض عقاري لوحدها غير عن زوجها يريد قرضا آخر؟".



الاستفادة من خيارات الحلول السكنية



وأجاب سكني بقوله : "مرحباً، يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال برنامج سكني أوصندوق التنمية العقارية.

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خيارات برنامج سكني

