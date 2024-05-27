الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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الموارد البشرية توضح أهم أسباب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم أسباب عدم الأهلية للتسجيل في الضمان الاجتماعي.

أسباب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي "الضمان الاجتماعي والتمكين"، في منصة إكس، أن من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ما يلي:
- ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل
- أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة
- أو رفض فرص التمكين المقدمة له.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي

وعادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.
ويوافق الأول من شهر يونيو 2024، يوم السبت المقبل، وهو يوم عطلة رسمية للبنوك، مما دفع أحد المتابعين إلى التساؤل حول موعد الإيداع: الخميس أم السبت؟.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي". 


ويتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور يوم 27 من كل شهر ميلادي، وهو ما يوافق يوم غد الاثنين.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن. اضافة اعلان

 

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