الموارد البشرية توضح أهم أسباب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي

أ أ

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم أسباب عدم الأهلية للتسجيل في الضمان الاجتماعي.



أسباب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي



موعد إيداع الضمان الاجتماعي



عادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي "الضمان الاجتماعي والتمكين"، في منصة إكس، أن من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ما يلي:- ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل- أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة- أو رفض فرص التمكين المقدمة له.

وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.

ويوافق الأول من شهر يونيو 2024، يوم السبت المقبل، وهو يوم عطلة رسمية للبنوك، مما دفع أحد المتابعين إلى التساؤل حول موعد الإيداع: الخميس أم السبت؟.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

