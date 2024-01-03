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عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية إضافة شخص سُجل معه كتابع في الضمان الاجتماعي وكيف يتم تسجيله في حساب المواطن؟اضافة اعلان

تسجيل التابع في الضمان وحساب المواطن:


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : "إذا التابع مضاف معي بالضمان ومستقل بحساب المواطن هل يؤثر على تأهيله في حساب المواطن".

وجاء الرد :" في حال كان التابع  مضاف في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزمك إضافته كتابع لديك في برنامج حساب المواطن".

إضافة التابعين في حساب المواطن:


أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن استفسارا من مواطن يتساءل فيه عن وجود وقت محدد لإضافة التابعين في الحساب.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول :" هل تسجيل التابع له أوقات محددة بالشهر أو طول الشهر؟".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين بالقول : " أهلاً بك ، لا يوجد وقت محدد لإضافة التابعين ، وبإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك  تسجيل الدخول ، ملف المستفيد، التابعين".

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