الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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عاجل.. ما هو حق المستأجر حال طلبه الإخلاء قبل انتهاء العقد؟

إيجار
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع المستأجر حال طلبه الإخلاء قبل انتهاء العقد.

طلب المستأجر عدم الجديد والإخلاء قبل انتهاء العقد:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب "إيجار" في منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".
وجاء الرد على سؤاله من منصة إيجار بالقول :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.. في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد..  نسعد بخدمتك.

إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

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