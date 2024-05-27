الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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عاجل.. تحذير من "إيجار" في حالة دفع المبلغ نقدا للمستأجر

ايجار
ارشيفية
أ أ
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حذرت منصة إيجار من الدفع خارج المنصة، وذلك منذ صدور قرار بذلك في يناير الماضي.

تحذير من الدفع خارج منصة إيجار:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للمنصة عبر حسابها في منصة إكس يقول فيه :"أنا أريد أن أدفع الإيجار نقدا هل أستطيع؟".اضافة اعلان
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله..  اعتبارًا من 15 يناير 2024م الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر   153 نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".

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