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هل يؤثر فتح السجل التجاري على قرض الزواج؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى تأثير فتح السجل التجاري على حساب المواطن وقرض الزواج.اضافة اعلان

تأثير السجل التجاري على حساب المواطن:


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول : "أبغى أفتح سجلا تجاريا.. بس هل يأثر على اي نوع دعم ؟ مثل حساب المواطن ، الضمان الاجتماعي ، قرض الزواج؟".

وجاء الرد : " يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".

وأوضح أنه يجب الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة".

تأثير القرض العقاري على حساب المواطن:
كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن المواطنين المستحقين للدعم الشهري لكن عليهم خصومات متعلقة بسداد القرض العقاري ومدى تأثير ذلك على الدعم.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد المواطنين يقول فيه : " أنا موظف لدى الخدمة المدنية وأود الاستفسار بخصوص الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن.. هل يجب أن أسجل صافي راتبي بعد خصم القرض العقاري أم يجب أن أسجل الدخل الكامل قبل الخصومات.. أرجو التوضيح؟".

وجاء الرد : "أهلاً بك،لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

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