الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه.. التفاصيل ورابط التقديم

شركة نقل وتقنيات المياه
شركة نقل وتقنيات المياه
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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

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- أخصائي خدمات كبار الموظفين (Senior Employees Services Specialist)
- أخصائي تدقيق العمليات (Operations Auditor Specialist)
- أخصائي إدارة المخاطر (Risk Management Specialist)
- محلل خدمات الموظفين (Employees Services Analyst)
- أخصائي تخطيط المشتريات (Procurement Planning Specialist)
- أخصائي تطوير تطبيقات أول (Senior Application Development Specialist)
- أخصائي أول الأصول وتخطيط رأس المال (Senior Assets & Capital Planning Specialist)
- أخصائي أول استمرارية الأعمال (Senior Business Continuity Specialist)   

 التخصصات المطلوبة: 

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات
- إدارة المخاطر
- علوم الحاسب
- الهندسة
- أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة: 

شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مملوكة للحكومة وتعتبر هي أكبر ناقل للمياه في العالم وتأسست الشركة عام 1441 هـ وهي احد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2023 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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