عاجل.. وقت محدد أم طوال الشهر.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة التابعين

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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن استفسارا من مواطن يتساءل فيه عن وجود وقت محدد لإضافة التابعين في الحساب.





إضافة التابعين في حساب المواطن: اضافة اعلان



خطابات رسمية من حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول :" هل تسجيل التابع له أوقات محددة بالشهر أو طول الشهر؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين بالقول : " أهلاً بك ، لا يوجد وقت محدد لإضافة التابعين ، وبإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك تسجيل الدخول ، ملف المستفيد، التابعين".وفي وقت سابق وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".