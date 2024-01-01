عاجل.. حساب المواطن يجيب عن حالة نادرة بشأن المطلقة.. كيف تستفيد من الدخل الشهري؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة تركها زوجها ويرفض تطليقها، وإمكانية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم الشهري.





استفادة الزوجة من حساب المواطن: اضافة اعلان



تأثير الخلع على حساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطنة تقول فيه : " السلام عليكم.. أنا زوجي تركني من سنتين ولا عندي أطفال أقدر استفيد من حساب المواطن وزوجي رافض يطلقني ولا يصرف عليّ".وجاء الرد : " في حال كان الزوج متغيب لابد من إرفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ" من الشرطة أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد" ، نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل امرأة تتساءل عن مدى تأثير قضية الخلع على تسجيلها في حساب المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد تساءلت في استفسار لخدمة المستفيدين قائلة : " السلام عليكم.. إذا أنا عندي القضية خلع كيف أقدم على حساب المواطن؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.