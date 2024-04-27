عاجل.. حساب المواطن يرد.. متى يتم دراسة الأهلية للدفعة الجديدة؟

دراسة حالة الأهلية: اضافة اعلان



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال يقول :" متى تتم دراسة الأهلية.. طولت انتظر ومافيه رد!".وجاء الجواب عبر الحساب على منصة "إكس" بأنه :" في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر (مايو)".أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.-الدخول على دراسة الأهلية.-الضغط على تقديم اعتراض.-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.