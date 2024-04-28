بشرى لهؤلاء.. بدء التقديم للخريجين في وظائف الصحة

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كشفت
وزارة الصحة، عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة "أخصائي خدمات طبية
طارئة"، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة1 -
طب طوارئ.
2 - حوادث وإسعاف.
الشروط-
شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عن تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.