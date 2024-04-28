الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لهؤلاء.. بدء التقديم للخريجين في وظائف الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الصحة، عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة "أخصائي خدمات طبية طارئة"، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

1 - طب طوارئ.
2 - حوادث وإسعاف.

الشروط

- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عن تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/10/19هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1445/10/28هـ.

اقرأ أيضا

التقديم يبدأ غداً.. جامعة الباحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

الخطوط الجوية تعلن عن طرح برنامج مساعد طيار لحملة الثانوية فأعلى

عاجل.. نقص مبالغ الدعم لدى بعض المستفيدين.. حساب المواطن يوضح الأسباب

هل مسموح للمواطن السعودي استخدام سيارة بلوحات خليجية ومملوكة لشخص خليجي؟

عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين بجامعة الملك سعود

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

jobs-ksafora-jobs-in-saudi-arabia-2023-21 3:09 م الإثنين، 08 أبريل 2024

رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

WhatsApp-Image-2023-10-10-at-10.21.22-AM 4:31 م الأحد، 07 أبريل 2024

بدون خبرة.. وظائف للمؤهلات العليا لدي الملاحة الجوية عبر منصة "وظفني الآن"

سدايا 3:04 م الأحد، 07 أبريل 2024

سارع بالتقديم.. "سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

images 1:39 م الأحد، 07 أبريل 2024

بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا