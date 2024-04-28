بشرى لهؤلاء.. بدء التقديم للخريجين في وظائف الصحة

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كشفت وزارة الصحة، عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة "أخصائي خدمات طبية طارئة"، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:





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