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عاجل.. هل مسموح بدخول "درون" مزودة بكاميرا للمملكة؟

طائرة مسير
أرشيفية
أ أ
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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال يقول :" هل لو طلبت درون مزوده بكاميرا تدخل المملكة".

طائرات التحكم عن بعد:

وجاء الرد عبر حساب الهيئة على منصة "إكس"، بأن :" طائرات التحكم عن بُعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرام يتم فسحها مباشرةً في المنفذ الجمركي بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا".اضافة اعلان
وتابعت :"  خلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيدة التي تتطلب فسح من هيئة الطيران المدي بحكم الاختصاص".

معيار اختيار المنشآت:

وفي وقت سابق، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية؟
أوضحت الهيئة أن المجموعة الحادية عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (15 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وأشارت إلى أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 نوفمبر 2024م.

مرحلة الربط والتكامل

وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها:
ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة.
إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة.
تضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

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