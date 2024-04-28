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عاجل.. هل ارتكاب مخالفة يمنع الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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اشترطت الإدارة العامة للمرور، للاستفادة من التخفيض، أهمية سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة.

ارتكاب المخالفات المرورية

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم عندي سؤال .. إذا سددت جميع المخالفات بعد الخصم ثم ارتكبت مخالفة تمنع الخصم مثل سرعة زائدة، هل ترجع مخالفاتي قبل الخصم؟؟ أرجو الرد؟؟".
وأجاب المرور السعودي بقوله : "وعليكم السلام، للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض. سعدنا بخدمتك".

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
1 - التفحيط.
2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

سداد المخالفات المرورية

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك. اضافة اعلان

 

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