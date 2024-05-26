الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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رواتب وتأمين طبي.. مؤسسة البريد تطرح وظائف للبكالوريوس فأعلى

البريد السعودي سبل
مؤسسة البريد
أ أ
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أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر 23 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

 

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمؤسسة "سبل"اضافة اعلان

- مدير المنتج
- خبير الشراكات
- مدير البرنامج
- مدير الشراكات
- مدير المحاسبة
- مدير حلول الأعمال
- التدقيق التشغيلي
- قائد الرقابة المالية
- مدير التسليم الفني
- مدقق مالي رئيسي
- مدير أتمتة العمليات
- إعداد تقارير الميزانية
- مدير قسم تحسين التكلفة
- قائد تنفيذ تقنية العمليات
- قائد تصميم الحلول التقنية
- أخصائي أول التقارير المالية
- مدير إدارة العمليات التجارية
- مدير عام أداء التجزئة والتميز
- مشرف مركز أعمال الحج والعمرة
- مدير إدارة البيانات وذكاء الأعمال

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

 المزايا

 - رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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