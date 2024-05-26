توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن بلاغ الهروب للعامل المنزلي

أ أ

أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي.





إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي



تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة



غرامة تأخير تجديد هوية مقيم



وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وأنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.وحول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر، بينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.