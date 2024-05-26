الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن بلاغ الهروب للعامل المنزلي

-الجوازات ..
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي.

إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلياضافة اعلان

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وأنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.


تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة

وحول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر، بينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.


غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

اقرأ أيضا

أدرس في الجامعة وبعيد عن أهلي هل أستحق الضمان الاجتماعي؟

كيف يمكن حذف أحد أفراد العائلة من حساب رب الأسرة في حساب المواطن؟

عاجل.. تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في الرياض والسيارة لم تغادر جدة.. "المرور" يرد

"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

مكافأة شهرية وتأمين.. التأمينات تبدأ برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 4:00 م الجمعة، 24 مايو 2024

مطلقة وتملك صك حضانة هل يمكنها إخراج تصريح لابنها؟ "الجوازات" تُجيب

الجوازات 12:00 ص الإثنين، 20 مايو 2024

عاجل.. هل تكفي بطاقة العائلة لسفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج؟

الجوازات 4:52 م الجمعة، 17 مايو 2024

توضيح لـ "الجوازات" بشأن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية أقل من 14 شهرًا

جوازات 1:00 ص الخميس، 16 مايو 2024

عاجل.. هل من شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية تسديد مخالفات الكفيل المرورية؟