هل بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن أحقية حاملي بطاقات التنقل- القبائل النازحة- في التسجيل بحساب المواطن.





أحقية القبائل النازحة في دعم المواطن: اضافة اعلان



تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل القبائل النازحة لهم الأهلية بالاستفادة من حساب المواطن وكيف الطريقة؟".وجاء الرد :"أهلا بك، بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: http://Portal.ca.gov.sa عن طريق " تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق مع أحد المواطنين، الذي استفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم عند استخراج وثيقة العمل الحر هل يجب عليه الإفصاح عن الدخل الإضافي.. وهل ذلك يؤثر على الأهلية".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه".وأوضح أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.