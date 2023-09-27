تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار مواطن تساءل عن التوقيت المناسب لتعديل العنوان الوطني" في حساب المواطن.





تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن: اضافة اعلان



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" أريد تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن.. متى الوقت الذي يتوجب فيه التعديل؟".وجاء الرد: " لا يوجد وقت محدد لتعديل البيانات وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه للبوابة الالكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات العنوان) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة "حفظ"، نسعد بخدمتك".خصم مفاجيء من حساب المواطن:وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين، كان قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.. نسعد بخدمتك".