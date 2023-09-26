الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن تأثر دعم المواطن في حالة حصول الابن على وظيفة.





حصول الابن على وظيفة: اضافة اعلان



حذف تابع في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) الى "موظف حكومي/ خاص "(حسب المصدر) و حفظ البيانات".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار بشأن كيفية الخطوات التي يمكن من خلالها حذف أو إزالة تابع.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" " لسلام عليكم كيف إزالة أو حذف تابع؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، بإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، حذف التابع ثم الضغط على حفظ ) ، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".