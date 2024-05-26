الكشف عن أسباب تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستحقين

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كشف برنامج سكني عن أسباب تأخر إيداع الدعم الشهري في حسابات بعض المستحقين، وذلك حتى ما بعد ساعات على بدء عملية الإيداع.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن".

وشدد على الالتزام في استمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال "5 أيام عمل" من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي.



مرحباً،

العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية كما انه ملتزمين باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي . — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 26, 2024



وأودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 978 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر مايو 2024.





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