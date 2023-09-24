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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يجيب عن انقطاع الدعم لمواطنة وزوجها لمدة 3 سنوات

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطنة تسأل ، عن مدى أحقية زوجها في دعم المواطن، لأنه يسكن في منزل أمه المتوفية.

حصول الزوج على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة : "أنا وزوجي كان ينزل لنا حساب المواطن وانقطع عنا قبل ثلاث سنوات ، بسبب ما عندنا عقد ايجار ، نحن ساكنين في بيت والدته وهي متوفية ، بيت شعبي قديم سك قديم غير الكتروني ، نقدر نقدم بدون عقد سكن " 

وجاء الرد :  " في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزمه توفر عقد إيجار ، ونأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته".

استفادة زوج المواطنة من دعم المواطن:


وفي وقت أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن الزوجة المتزوجة من غير سعودي الجنسية، وكيف يمكن أن يستفيد الزوج من دعم المواطن.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" هل زوج المواطنة يسجل في حساب المواطن؟".

وجاء الرد :" لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية".
 
لكن بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح.

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