عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. هل عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الدعم؟

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال ( دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض).

حاء ذلك في رد من حساب المواطن على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. ظهرت رسالة غير مؤهل وفي الرسالة السجلات الخاصة بالعنوان الوطني غير مطابقة؟ ما الحل؟".



حل مشكلة غير مؤهل بسبب العنوان الوطني



وأجاب حساب المواطن، بقوله :" في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال ( دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".





المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

