الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. هل عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الدعم؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال ( دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض).
حاء ذلك في رد من حساب المواطن على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. ظهرت رسالة غير مؤهل وفي الرسالة السجلات الخاصة بالعنوان الوطني غير مطابقة؟ ما الحل؟".

حل مشكلة غير مؤهل بسبب العنوان الوطني

وأجاب حساب المواطن، بقوله :" في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال ( دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

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