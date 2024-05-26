عاجل.. الخميس أم الأحد.. متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟

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عادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.

ويوافق الأول من شهر يونيو 2024، يوم السبت المقبل، وهو يوم عطلة رسمية للبنوك، مما دفع أحد المتابعين إلى التساؤل حول موعد الإيداع: الخميس أم السبت؟.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



حياك الله ،

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 26, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

