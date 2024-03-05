فتح باب التقديم في وظائف الخطوط الحديدية.. التفاصيل كاملة

أ أ

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية) حسب المسميات والشروط التالية:



وظائف الخطوط الحديدية:



التخصصات المطلوبة:



مزايا العمل في الخطوط الحديدية:



طريقة التقديم:

