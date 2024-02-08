الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) توفر فرص وظيفية شاغرة بمشاريعها في عدة مدن بالمملكة (الرياض، القصيم، ذهبان، الدمام، أبها)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف شركة الخدمات المحدودة:



الوظائف الهندسية:



المتطلبات لشغل الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

