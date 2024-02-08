الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) توفر فرص وظيفية شاغرة بمشاريعها في عدة مدن بالمملكة (الرياض، القصيم، ذهبان، الدمام، أبها)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف شركة الخدمات المحدودة:
- فني ميكانيكي عام.
- فني ميكانيكا ديزل مولدات.
- فني أعمال صحية (سباك).
- فني ميكانيك مضخات.
- فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).
- مشغل محطة صرف و معالجة مياه.
- فنى تكييف (باكج - أسبليت - شباك).
- فني كهرباء ضغط منخفض.
- فني كهرباء ضغط متوسط.
- فني و مشغل محطة طاقة كهربائية.
- فني إلكترونيات.
- فني وسائل امن سلامة.
- فني حدادة و لحام.
- فني نجارة.
- بلاط / مليس.
- عامل نظافة سيدة.
- مخطط ومجدول.
- رسام أوتوكاد معماري.
- فني ميكانيك مضخات.
- فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).
- فني وسائل امن سلامة.
- فني نجارة.
- فنى دهانات.
- بلاط / مليس.
- عامل عادي.
- عامل مغسلة (استلام - غسيل - كوي - توزيع - تغليف ملابس).
- خياط / خياطة.
- عامل نظافة.
- فني و عامل زراعي.
الوظائف الهندسية:
- مهندس جودة و سلامة.
- مهندس ميكانيكا.
- مهندس محطة طاقة كهربائية.
- مهندس مدني.
- مهندس جودة وسلامة.
- مهندس كهرباء.
المتطلبات لشغل الوظائف:
1- الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
2- وجود خبرة في مجال الدراسة.
3- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
4- قدرة تواصل مميزة.
5-وجود رخصة قيادة سارية
طريقة التقديم على الوظائف:
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