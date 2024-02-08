شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.
وظائف شركة التصنيع الوطنية
وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، وينبع، والجبيل، وحائل على النحو التالي:
– فني صيانة مناوب (جازان).
– فني مراقبة الجودة/ التحليل والتفتيش (ينبع).
– أخصائي أول ميكانيكي (الجبيل).
– مهندس الإنتاج/ البوليمر (الجبيل).
– مهندس أول ضمان الجودة (ينبع).
– مهندس أول مراقبة الجودة (حائل).
– فني ميكانيكي (حائل).
التقديم على الوظائف:
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).