الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.

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وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، وينبع، والجبيل، وحائل على النحو التالي:

– فني صيانة مناوب (جازان).
– فني مراقبة الجودة/ التحليل والتفتيش (ينبع).
– أخصائي أول ميكانيكي (الجبيل).
– مهندس الإنتاج/ البوليمر (الجبيل).
– مهندس أول ضمان الجودة (ينبع).
– مهندس أول مراقبة الجودة (حائل).
– فني ميكانيكي (حائل).

التقديم على الوظائف:


وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).



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