وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت وزارة الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة (اختصاصي تقنية معلومات أول) لحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات (التقنية والهندسية) على النحو التالي:



التخصصات المطلوبة في وزارة الصحة:



الشروط:



طريقة التقديم:

