وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت وزارة
الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة (اختصاصي تقنية معلومات أول) لحملة
البكالوريوس والماجستير في التخصصات (التقنية والهندسية) على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة في وزارة الصحة:
- تقنية معلومات
- نظم معلومات حاسب آلي
- أمن سيبرأني
- أمن معلومات
- هندسة شبكات
- هندسة حاسب
الشروط:
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني (اختصاصي تقنية معلومات أول: بكالوريوس 4 سنوات- ماجستير سنتان).
- شهادات احترافية في الأمن السيبراني.
- خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/9/15هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/9/17هـ.