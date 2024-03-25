الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظيفة (اختصاصي تقنية معلومات أول) لحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات (التقنية والهندسية) على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في وزارة الصحة:


- تقنية معلومات

- نظم معلومات حاسب آلي

- أمن سيبرأني

- أمن معلومات

- هندسة شبكات

- هندسة حاسب

الشروط:



- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني (اختصاصي تقنية معلومات أول: بكالوريوس 4 سنوات- ماجستير سنتان).
- شهادات احترافية في الأمن السيبراني.
- خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.

طريقة التقديم:



بدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/9/15هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/9/17هـ.

اقرأ أيضا

عاجل.. "أرملة وغير مؤهلة".. ماذا تفعل بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 77؟

عاجل ورسميًا.. حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع دفعة شهر إبريل

عاجل.. بشرى من التأمينات بخصوص صرف المعاشات

عاجل.. "المرور" يوضح كيفية استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها

عاجل.. بعد إعلان الأهلية.. متى سيتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص وظائف 8:59 م الإثنين، 26 فبراير 2024

بوبا تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة

سدايا 6:52 م الإثنين، 26 فبراير 2024

طرح أكثر من 300 وظيفة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

شركة نقل وتقنيات المياه 7:54 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

فرصة للخريجين.. موعد وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه

الأمن السيبراني 10:48 م الأحد، 25 فبراير 2024

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي للدراسات العليا