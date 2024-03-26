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صحيفة تواصل الالكترونية

صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

صندوق التنمية الوطنية
صندوق التنمية الوطني
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أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية والقانونية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان
- خبير الاقتصاد القياسي (Econometrician Expert l)
- مسؤول مشروع المبادرة (Initiative Project Officer)
- خبير مراقبة الأموال (Funds Monitoring Expert II)
- مسؤول الاتصالات الداخلية (Internal Communications Officer)
- أخصائي اتصالات خارجية (External Communications Specialist)
- مساعد عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operation Associate)
- مساعد اقتصادي (Economic Associate)
- مدير علاقات الموظفين (Employee Relation Senior Manager)
- مدير أبحاث الاستثمار والمحفظة (Investment Research & Portfolio Manager)
- مدير الرقابة القانونية (Statutory Oversight Sr Manager)
- مدير أول للهندسة المعمارية للمؤسسات (Enterprise Architecture Senior Manager)
- مدير أول للرقابة المالية
- مدير تخطيط الصناديق (Funds Planning Manager)
- مدير المكافآت (Reward Manager)
- مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Operation Manager)
- مدير مراقبة الاستثمار (Investment Monitoring Sr Manager)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- الاتصالات
- التسويق
- الاعلام
- الاقتصاد
- المالية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- أو مايعادلهم
نبذة عن الصندوق:
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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