صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلن صندوق
التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية
والقانونية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- خبير الاقتصاد القياسي (Econometrician Expert l)
- مسؤول مشروع المبادرة (Initiative Project Officer)
- خبير مراقبة الأموال (Funds Monitoring Expert II)
- مسؤول الاتصالات الداخلية (Internal Communications Officer)
- أخصائي اتصالات خارجية (External Communications Specialist)
- مساعد عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operation Associate)
- مساعد اقتصادي (Economic Associate)
- مدير علاقات الموظفين (Employee Relation Senior Manager)
- مدير أبحاث الاستثمار والمحفظة (Investment Research & Portfolio Manager)
- مدير الرقابة القانونية (Statutory Oversight Sr Manager)
- مدير أول للهندسة المعمارية للمؤسسات (Enterprise Architecture Senior Manager)
- مدير أول للرقابة المالية
- مدير تخطيط الصناديق (Funds Planning Manager)
- مدير المكافآت (Reward Manager)
- مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Operation Manager)
- مدير مراقبة الاستثمار (Investment Monitoring Sr Manager)
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- الاتصالات
- التسويق
- الاعلام
- الاقتصاد
- المالية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- أو مايعادلهم
نبذة عن الصندوق:
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.