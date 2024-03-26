صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والمالية والقانونية والتقنية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

- خبير الاقتصاد القياسي (Econometrician Expert l)

- مسؤول مشروع المبادرة (Initiative Project Officer)

- خبير مراقبة الأموال (Funds Monitoring Expert II)

- مسؤول الاتصالات الداخلية (Internal Communications Officer)

- أخصائي اتصالات خارجية (External Communications Specialist)

- مساعد عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operation Associate)

- مساعد اقتصادي (Economic Associate)

- مدير علاقات الموظفين (Employee Relation Senior Manager)

- مدير أبحاث الاستثمار والمحفظة (Investment Research & Portfolio Manager)

- مدير الرقابة القانونية (Statutory Oversight Sr Manager)

- مدير أول للهندسة المعمارية للمؤسسات (Enterprise Architecture Senior Manager)

- مدير أول للرقابة المالية

- مدير تخطيط الصناديق (Funds Planning Manager)

- مدير المكافآت (Reward Manager)

- مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Operation Manager)

- مدير مراقبة الاستثمار (Investment Monitoring Sr Manager)





التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:

