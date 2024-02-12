عاجل.. يريد شراء منزل مرهون بشرط أن يتنازل صاحبه عن القرض.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح عن شراء عقار مرهون شريطة أن يتنازل صاحبه عن القرض.





شراء عقار مرهون في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : " السلام عليكم.. أريد شراء عقار مرهون بحيث يتنازل لي صاحبه عن القرض.. علما أنني موظف وتنطبق علي الشروط هل تنفيذ الطلب ونقل الرهن للمشتري يكون بشكل الكتروني كامل؟".وجاءه الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد في حال أردت أن تبيع أو تشتري عقار مرهون لصندوق التنمية العقارية حالياً، أطلّع على إجراءات المبايعات في الرابط التالي هنــــا كما يمكنك تقديم الطلب من خلال الرابط التالي: هنــــا

سعدنا بتواصلك ".



قرض من الصندوق العقاري لشراء أرض:



وفي وقت سابق أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل مواطن، يتساءل عن إمكانية أخذ قرض لأجل شراء أرض.وكان أحد الأشخاص قد بعث استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم ، حبيت أستفسر إذا أقدر أخذ قرض من الصندوق العقاري واشتري فيه أرض؟".وجاء الرد: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه أن منتج الرهن العقاري متوقف، وأن خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي":1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.3- منتج البيع على الخارطة.4- منتج البناء الذاتي.