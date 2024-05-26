الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة لا تتطلب الخبرة

الخدمات الطبية القوات المسلحة
وظائف القوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 93 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل " 85 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، خميس مشيط، نجران"، على النحو التالي:

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مجالات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة 

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة

- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

مناطق التوظيف

1 – نجران.
2 – الرياض.
3 - خميس مشيط.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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