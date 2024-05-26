بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 93 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل " 85 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، خميس مشيط، نجران"، على النحو التالي:





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