بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 93 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل " 85 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، خميس مشيط، نجران"، على النحو التالي:
مجالات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة 1 -
وظائف فنية.
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف أخرى.
المؤهلات
المطلوبة-
الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق
التوظيف1 –
نجران.
2 – الرياض.
3 - خميس مشيط.
الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.