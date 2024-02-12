الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن توقف منتجات الرهن

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل مواطن، يتساءل عن إمكانية أخذ قرض لأجل شراء أرض.

قرض من الصندوق العقاري لشراء أرض:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد بعث استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم ، حبيت أستفسر إذا أقدر أخذ قرض من الصندوق العقاري واشتري فيه أرض؟".

وجاء الرد: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه أن منتج الرهن العقاري متوقف، وأن خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي":

1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.
2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.
3- منتج البيع على الخارطة.
4- منتج البناء الذاتي.

تسديد الأقساط في الصندوق العقاري:


كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن إمكانية الحصول على خصم في حالة تسديده المتأخرات بشكل كامل.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل يوجد خصم لمن يوجد عليه متأخرات وأراد تسديها بالكامل؟".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض".

استحقاق البيوت المجانية في الصندوق العقاري:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مستفيدة تتساءل فيه عن مدى أحقيتها في البيوت المجانية.
السلام عليكم .. أنا مستفيدة من الضمان بفئة المطلقات و مؤهلة في سكني ولكن كيف أضمن استحقاقي من البيوت المجانية.. وهل يتطلب الذهاب لجهة أو جمعية ولا كذا فقط أكون دخلت تحت ضمن المستحقين في الإسكان".
وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان, نرجو منك الدخول في منصة سكني.. وبيخدمونك إن شاء الله".

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