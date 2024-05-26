الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل ورسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 79 (شهر يونيو 2024)، للمستفيدين الذين أعلنت نتائج أهليتهم.
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "يونيو" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 يونيو".اضافة اعلان
وأضاف: "في حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية (من هنا)


أهلية حساب المواطن 

يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
وصدرت قبل أيام نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).  وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

توضيح من سكني بشأن التقديم على طلب التمويل

عاجل.. كم تبلغ قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة؟.. المرور يرد

عاجل.. قدم اعتراضا بالخطأ في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

التأمينات الاجتماعية تعلن عن طرح برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

التقديم متاح حاليا.. شركة سابك تعلن عن 65 وظيفة في مختلف التخصصات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 9:22 ص الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. حصول المتقاعدين على راتبين خلال 5 أيام هل يؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال - الراتب 2:36 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

هل شبكة "مدى" تؤثر على حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن 12:10 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. طلبتُ إعادة تقديم في حساب المواطن وأنتظر دعم شهر مايو.. البرنامج يوضح

حساب المواطن 9:17 ص الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. كيف تعرف نتيجة الاعتراض في حساب المواطن؟.. البرنامج يرد