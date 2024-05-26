عاجل ورسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 79 (شهر يونيو 2024)، للمستفيدين الذين أعلنت نتائج أهليتهم.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "يونيو" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 يونيو".

وأضاف: "في حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية (من هنا)



اهلاً بك ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "يونيو" حتى الآن، وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 يونيو"، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك May 25, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

