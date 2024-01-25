عاجل.. الصندوق العقاري: نقل المديونية لا يشمل الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين

أ أ

أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار، بشأن إمكانية نقل المديونية مع استمرار الدعم السكني.





نقل المديونية مع استمرار الدعم السكني: اضافة اعلان



الفترة المحددة لتخصيص الأرض للإسكان:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"أريد نقل مديونيتي من بنك إلى بنك آخر لكن قرض (١٤٠ للعسكريين) واقف عائق للنقل أتمنى منكم النظر لهذه المشكلة شاكر ومقدر لكم جهودكم ".وجاء الرد :"عزيزي المستفيد.. برنامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني لا يشمل المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين".وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستفسر فيه عن الفترة المحددة "36 شهرا" من وقت تخصيص الأرض للإسكان.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: " ما المقصود بالمدة المحددة ٣٦ شهرا من تاريخ تخصيص الأرض من الإسكان أو توقيع العقد مع صندوق التنمية العقارية الجهة الممولة".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين "عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول استفسارك , المدة المحددة للبناء الذاتي 36 شهرا بدءً من أول دفعة".