الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف في المنشآت الصحية بمختلف المجالات

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المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
أ أ
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أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "مركز حكومي"، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها "الإدارية، التقنية"، للمواطنين فقط حملة البكالوريوس فأعلى، بمدينة الرياض في التخصصات التالية:

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فتح باب التوظيف في المنشآت الصحية بمختلف المجالات

1 - الأمن السيبراني.
2 - تقنية المعلومات.
3 - الإحصاء والأبحاث.
4 - إدارة الجودة الصحية.
5 - إدارة البيانات والمحفوظات.
6 - العلاقات والاتصال المؤسسي.
7 - المعايير والاعتماد بالتخصصات الصحية.
8 - وللمتخصصين بالتخصصات الأخرى.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/11/18هـ (الموافق 2024/5/26م) من خلال التأشير على الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now) أسفل الصفحة عبر (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/11/27هـ (الموافق 2024/6/4م).

نبذة عن المركز

ومركز اعتماد المنشآت الصحية وهو الجهة الرسمية المخوّلة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وقد انبثق المركز من المجلس الصحي كمنظمة غير هادفة للربح، حيث تكمن مهام المركز الرئيسة في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

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