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عاجل.. ماذا بعد تجاوز مهلة الاستبعاد من الخدمة؟.. توضيح مهم من التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مهلة الاستبعاد من الخدمة التأمينية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "قمت الاستقالة، من الشركة ولكن لم يُحذف اسمي من التأمينات اضافة اعلان
كيف أحذف اسمي من الخدمات التأمينية؟".

مهلة الاستبعاد من الخدمة التأمينية:

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله ،  مهلة الاستبعاد لصاحب العمل تكون بنهاية شهر ترك العمل للمشترك ، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد".

تسلم تعويض الدفعة الواحدة:

كذلك أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمشترك عند توفر الشروط، التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة.

وحدد تلك الخطوات عن طريق:
-الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد.
-اختيار أيقونة المعاشات.
في حال لم تتمكن من ذلك يمكنك طلب الدفعة عبر زيارة الرابط: (من هنا
وقالت "التأمينات" في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:
- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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