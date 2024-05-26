الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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مجانًا وعن بُعد.. معهد ريادة يطرح دورة تدريبية مع شهادة معتمدة

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معهد ريادة الأعمال الوطني
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "حقوق الملكية الفكرية" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى الدورة

 - حقوق الملكية الفكرية

موعد الدورة

 - يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ والموافق 2024/5/28 م (من الساعة 4:00 مساءً).

مكان الدورة

- عن بُعد (منصة زووم)

 ملاحظة مهمة

 - سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

 طريقة التقديم

 بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/11/18هـ (الموافق 2024/5/26م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

 ومعهد ريادة الأعمال الوطني يعتبر تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية، وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.


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