مجانًا وعن بُعد.. معهد ريادة يطرح دورة تدريبية مع شهادة معتمدة

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "حقوق الملكية الفكرية" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:





مسمى الدورة



موعد الدورة



مكان الدورة



ملاحظة مهمة



طريقة التقديم



نبذة عن المعهد



- حقوق الملكية الفكرية- يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ والموافق 2024/5/28 م (من الساعة 4:00 مساءً).- عن بُعد (منصة زووم)- سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/11/18هـ (الموافق 2024/5/26م) من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).ومعهد ريادة الأعمال الوطني يعتبر تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية، وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.





