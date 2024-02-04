عاجل.. هل تسديد الأقساط في الصندوق العقاري بشكل كامل يستحق معه الخصم؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن إمكانية الحصول على خصم في حالة تسديده المتأخرات بشكل كامل. اضافة اعلان





تسديد الأقساط في الصندوق العقاري:



أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:



نقل المديونية من بنك لآخر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل يوجد خصم لمن يوجد عليه متأخرات وأراد تسديها بالكامل؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض".وفي وقت سابق، حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن كيفية نقل المديونية من بنك لآخر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ودي أنقل المديونية من بنك الراجحي إلى بنك الجزيرة أو إنماء.. كيف الطريقة؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول : "عزيزي المستفيد.. يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء".وأوضح أنه مع العلم لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.