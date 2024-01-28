عاجل.. وظائف أرامكو 2024.. التخصصات وشروط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، عن استمرار التقديم على وظائفها الشاغرة للعام الجاري 2024م من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد لحديثي التخرج ولذوي الخبرة. اضافة اعلان





التقديم على وظائف أرامكو 2024



وظائف أرامكو 2024 لحديثي التخرج:



شروط وظائف أرامكو لحديثي التخرج:



وظائف أرامكو 2024 لذوي الخبرة:



شروط وظائف أرامكو لذوي الخبرة:



رابعاً: طريقة التقديم على وظائف أرامكو





التقديم لوظائف حديث التخرج:





التقديم لوظائف ذوي الخبرة:

