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عاجل.. وظائف أرامكو 2024.. التخصصات وشروط التقديم

ارامكو السعودية
وظائف أرامكو
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أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، عن استمرار التقديم على وظائفها الشاغرة للعام الجاري 2024م من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.اضافة اعلان

التقديم على وظائف أرامكو 2024


وأوضحت شركة أرامكو أن التقديم على الوظائف يتم عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج والآخر للمرشحين ذوي الخبرة) على النحو التالي:

أولا: المرشحون حديثي التخرج (لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات):

وظائف أرامكو 2024 لحديثي التخرج:


تشمل وظائف شركة أرامكو لعام 2024 العديد من التخصصات والمجالات كما يلي بالتفصيل:

- الهندسة (هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق).
- الحاسب وتقنية المعلومات (هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).
- العلوم (الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء).
- الأعمال التجارية (نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد).
- الفنون (تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات).
- القانون (القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات).
- أخرى (التقديم العام - للتخصصات الغير مذكورة أعلاه).

شروط وظائف أرامكو لحديثي التخرج:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلهم (بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات).
- معدل تراكمي لا يقل عن (2 من 4) أو (3 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات (الهندسة، تقنية المعلومات، العلوم).
- معدل تراكمي لا يقل عن (2,5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات (العلوم الإدارية، الفنون والآداب، القانون).
- للوظائف الهندسية يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على اعتماد مهني وإرفاق ما يثبت في طلب التقديم.
- إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

ثانياً: المرشحون ذوي الخبرة (لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات):

وظائف أرامكو 2024 لذوي الخبرة:


تتيح شركة أرامكو مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات مثل الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية وغيرها (تقديم عام حسب الاحتياج).

شروط وظائف أرامكو لذوي الخبرة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات.
- درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.
- إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

رابعاً: طريقة التقديم على وظائف أرامكو



التقديم لوظائف حديث التخرج:

- للتقديم على وظائف أرامكو المتاحة لحديثي التخرج (حملة البكالوريوس فقط)، من خلال اختيار الفئة الوظيفية، كما يمكن تعبئة الطلب على الرابط التالي: "اضغط هنا".


التقديم لوظائف ذوي الخبرة:

- وللتقديم على وظائف شركة أرامكو 2024 لذوي الخبرة (حملة البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية)، من خلال التسجيل وتعبئة الطلب عبر الرابط: "اضغط هنا".




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