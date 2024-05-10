سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توفر وظائف لحملة البكالوريوس، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مواطنًا، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية:
الوظائف
1- مُحلل بيانات:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، الإحصاء، تقنية المعلومات، تحليل البيانات، الرياضيات، الاقتصاد، علوم البيانات، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية، الإدارة والتنظيم) أو ما يعادلها.
2- أخصائي الإستراتيجية:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة المشاريع، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.