الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

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هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز
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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توفر وظائف لحملة البكالوريوس، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مواطنًا، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية
الوظائف

:
1- مُحلل بيانات:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، الإحصاء، تقنية المعلومات، تحليل البيانات، الرياضيات، الاقتصاد، علوم البيانات، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية، الإدارة والتنظيم) أو ما يعادلها.

2- أخصائي الإستراتيجية:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة المشاريع، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة:

وتأسست هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية عام 1439هـ، بعد صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء (مجلس المحميات الملكية) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبد العزيز بن محمد).

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