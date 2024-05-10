سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توفر وظائف لحملة البكالوريوس، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مواطنًا، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

الوظائف

طريقة التقديم:



نبذة عن الهيئة:

