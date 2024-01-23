سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة "إدارية، مساندة، فنية، هندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





أرامكو تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى



المؤهلات المطلوبة لوظائف أرامكو



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