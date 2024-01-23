سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة "إدارية، مساندة، فنية،
هندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في
عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
أرامكو تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلىالمسميات
الوظيفية:
1 - مشغل رافعة.
2 - مسؤول الحفر.
3 - منسق المواد.
4 - مهندس ثاني.
5 - فني الكتروني.
6 - مدير العمليات.
7 - مدير الرواتب.
8 - مهندس ثاني.
9 - محامي ثاني.
10 - مشرف مشتريات.
11 - مهندس بارج كبير.
12 - مدير البنية التحتية.
13 - فني إلكترونيات أول.
14 - مدير اقتناء المواهب.
15 - مساعد مشغل رافعة.
16 - محلل وزانة الخزانة.
17 - مدير تطوير الأعمال.
18 - أخصائي أول امتثال.
19 - منسق الشحن والاستلام.
20 - مساعد حساب مستحق الدفع.
21 - منسق التدريب على السلامة.
22 - أخصائي في التسويق والاتصالات.
23 - مدير التسويق والاتصال المؤسسي.
24 - اخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
25 - مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.
26 - مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية.
27 - مدير أول المشتريات والسفر والمرافق.
28 - أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات.
29 - أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير.
30 - مساعد إداري - إدارة الموارد البشرية.
31 - أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير.
المؤهلات
المطلوبة لوظائف أرامكو -
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريس