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سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

أرامكو
وظائف أرامكو
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة "إدارية، مساندة، فنية، هندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

أرامكو تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

المسميات الوظيفية:
1 - مشغل رافعة.
2 - مسؤول الحفر.
3 - منسق المواد.
4 - مهندس ثاني.
5 - فني الكتروني.
6 - مدير العمليات.
7 - مدير الرواتب.
8 - مهندس ثاني.
9 - محامي ثاني.
10 - مشرف مشتريات.
11 - مهندس بارج كبير.
12 - مدير البنية التحتية.
13 - فني إلكترونيات أول.
14 - مدير اقتناء المواهب.
15 - مساعد مشغل رافعة.
16 - محلل وزانة الخزانة.
17 - مدير تطوير الأعمال.
18 - أخصائي أول امتثال.
19 - منسق الشحن والاستلام.
20 - مساعد حساب مستحق الدفع.
21 - منسق التدريب على السلامة.
22 - أخصائي في التسويق والاتصالات.
23 - مدير التسويق والاتصال المؤسسي.
24 - اخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
25 - مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.
26 - مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية.
27 - مدير أول المشتريات والسفر والمرافق.
28 - أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات.
29 - أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير.
30 - مساعد إداري - إدارة الموارد البشرية.
31 - أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير.

المؤهلات المطلوبة لوظائف أرامكو 

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

نبذة عن الشركة:

وشركة أرامكو روان للحفر هي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري وتمتلك وتدرب أسطولاً من منصات الحفر، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان (شركة عالمية رائدة في مجال الحفر).


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