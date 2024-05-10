الري: لا تسجيل لأي مزرعة عبر منصة ري إلا وفق هذا الشرط

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أعلنت المؤسسة العامة للري، أنه لن يتم تسجيل أي مزرعة عبر منصة ري بعد تاريخ 7 مايو 2024م إلا وفق شرط.

ويتمثل الشرط في الحصول على سجل زراعي ساري المفعول من خلال منصة حصر عبر بوابة نما للخدمات الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.





منصة ري



ومنصة ري تعد قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من خدمات مؤسسة الري وجميع الخدمات المقدمة لها بكافة أنواعها.

خطوات تسجيل مزرعة جديدة

