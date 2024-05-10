الري: لا تسجيل لأي مزرعة عبر منصة ري إلا وفق هذا الشرط

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أعلنت المؤسسة العامة للري، أنه لن يتم تسجيل أي مزرعة عبر منصة ري بعد تاريخ 7 مايو 2024م إلا وفق شرط.
ويتمثل الشرط في الحصول على سجل زراعي ساري المفعول من خلال منصة حصر عبر بوابة نما للخدمات الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
منصة ريومنصة ري تعد قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من خدمات مؤسسة الري وجميع الخدمات المقدمة لها بكافة أنواعها.
#أخي_المزارع،،،— المؤسسة العامة للري (@siogov) May 7, 2024
لن يتم تسجيل أي مزرعة عبر #منصة_ري بعد تاريخ 7 مايو 2024م إلا بالحصول على #سجل_زراعي ساري المفعول من خلال منصة #حصر عبر بوابة نما للخدمات الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة. #سجل_الآن https://t.co/ZDl0RuAZ0S pic.twitter.com/nJOh7KIg3l
خطوات تسجيل مزرعة جديدةالدخول عبر هذا الرابط (من هنا)
بعد تسجيل الدخول، الدخول على المزرعة من القائمة الرئيسية ثم إضافة مزرعة جديدة
تسجيل البيانات المطلوبة للمزرعة
تسجيل بيانات الملكية المطلوبة للمزرعة
تسجيل بيانات الري المطلوبة للمزرعة
مراجعة جميع الحقول المسجلة للمزرعة
تم تسجيل المزرعة بنجاح، سيقوم المسؤول بتوثيق المزرعة ثم يمكنك التقديم على جميع الخدمات