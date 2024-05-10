الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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الري: لا تسجيل لأي مزرعة عبر منصة ري إلا وفق هذا الشرط

منصة ري
منصة ري
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أعلنت المؤسسة العامة للري، أنه لن يتم تسجيل أي مزرعة عبر منصة ري بعد تاريخ 7 مايو 2024م إلا وفق شرط.
ويتمثل الشرط في الحصول على سجل زراعي ساري المفعول من خلال منصة حصر عبر بوابة نما للخدمات الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.اضافة اعلان

منصة ري

ومنصة ري تعد قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من خدمات مؤسسة الري وجميع الخدمات المقدمة لها بكافة أنواعها.


 خطوات تسجيل مزرعة جديدة

الدخول عبر هذا الرابط (من هنا)
بعد تسجيل الدخول، الدخول على المزرعة من القائمة الرئيسية ثم إضافة مزرعة جديدة
تسجيل البيانات المطلوبة للمزرعة
تسجيل بيانات الملكية المطلوبة للمزرعة
تسجيل بيانات الري المطلوبة للمزرعة
مراجعة جميع الحقول المسجلة للمزرعة
تم تسجيل المزرعة بنجاح، سيقوم المسؤول بتوثيق المزرعة ثم يمكنك التقديم على جميع الخدمات

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