بشرى سارة.. رابط وطريقة التقديم في وظائف للخريجين برواتب ومزايا تنافسية

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أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" عن توفر 17 وظيفة شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الدمام" حسب المسميات والشروط التالية:



رابط وطريقة التقديم في وظائف للخريجين برواتب ومزايا تنافسية



التخصصات المطلوبة



المزايا



طريقة التقديم

