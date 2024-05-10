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بشرى سارة.. رابط وطريقة التقديم في وظائف للخريجين برواتب ومزايا تنافسية

وظائف سار بالرياض ومكة والدمام
وظائف سار
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أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" عن توفر 17 وظيفة شاغرة للعمل في كل من "الرياض، مكة المكرمة، الدمام" حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم في وظائف للخريجين برواتب ومزايا تنافسية

1 - مدرب فني.
2 - رئيس محطة.
3 - رئيس قسم محطة.
4 - خبير صيانة المسار.
5 - رئيس قسم طاقم قطار.
6 - قائد فريق الإستراتيجية.
7 - أخصائي مستودع أول.
8 - رئيس قسم إدارة المرافق.
9 - محلل مكتب إدارة المشاريع.
10 - محلل أول لتخطيط البرامج.
11 - أخصائي المبيعات والخدمات.
12 - مدرب صيانة المخزون المتداول.
13 - مسؤول القطار - عمليات الشحن.
14 - محلل أول لعليات الموانئ الجافة.
15 - مستشار إدارة المخاطر المؤسسية.
16 - رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية.
17 - أخصائي أول نظام معلومات الموارد البشرية.

التخصصات المطلوبة

- التأمين
- الإدارة
- الهندسة
- الاقتصاد
- التسويق
- إدارة المخاطر
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الخدمات اللوجستية
- إدارة سلسلة الامداد
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم

المزايا

1 - إجازة سنوية مدفوعة
2 - بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
3 - بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
4 - فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
5 - رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
6 - تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.

 طريقة التقديم

متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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