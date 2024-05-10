66 تخصصًا.. مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعلن برنامج التدريب التعاوني

أ أ
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج (كاكست للتدريب التعاوني) لعام (2024م) لطلاب وطالبات الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية، الصحية) على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة- الطب
- الاعلام
- الاتصال
- التسويق
- الفيزياء
- القانون
- المالية
- الاقتصاد
- الاتصالات
- الجغرافيا
- المحاسبة
- الجيوفيزيا
- إدارة اعمال
- إدارة عامة
- السكرتارية
- علوم بيئة
- علم السموم
- علوم حاسب
- فيزياء نووية
- طب الاسنان
- الاعمال المكتبية
- تقنية المختبرات
- تقنية معلومات
- الجزيئية تقنية
- المختبرات الطبية
- كيمياء أحياء
- تقنية حيوية
- العلاقات الدولية
- التجارة الدولية
- الذكاء الاصطناعي
- إدارة المعلومات
- نظم المعلومات
- كيمياء حيوية
- هندسة بيئية
- هندسة كيميائية
- هندسة صناعية
- هندسة التعدين
- هندسة ميكاتروينك
- هندسة التصنيع
- هندسة الطاقة
- هندسة كهربائية
- هندسة الاتصالات
- هندسة نووية
- هندسة المساحة
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الكترونيات
- هندسة البترول
- هندسة المحركات
- هندسة مدنية
- كيمياء تطبيقية
- هندسة ميكانيكية
- نظم معلومات إدارية
- علوم صحية صيدلة
- علم وتحيل البيانات
- السكرتارية التنفيذية
- هندسة طبية حيوية
- هندسة الطيران والفضاء
- هندسة تصميم صناعي
- الأحياء الدقيقة والجزئية
- علوم الطبية التطبيقية
- نظم معلومات جغرافية
- جيولوجيا الاقتصاد الزراعي
- وتخصصات أخرى.
الشروط- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.
- يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- المعدل التراكمي (3.75 من 5 ) أو ( 2.75 من 4) أو أعلى.
- منتظم حاليًا في السنة الأخيرة (طلاب الكليات والجامعات) لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.
الوثائق المطلوبة- السجل الأكاديمي.
- صورة الهوية الوطنية.
- خطاب التدريب من الجامعة.