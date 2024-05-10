عاجل.. بعد تحفظ البنك على الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للموقوف خدماته

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذين يتعين اتخاذه من قبل المستفيد "الموقوف خدماته": في حال تحفظ البنك على مبلع الدعم المقدم له من البرنامج.

وردًا على استفسار حول إقدام أحد البنوك على التحفظ على مبلغ الدعم لشهر مايو بحجة "إيقاف الخدمات"، قال البرنامج عبر منصة "إكس":: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى. ووفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".

وعليكم السلام، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى ، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩ ، نسعد بخدمتك May 9, 2024

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3.4 مليار ريال دعم حساب المواطن لشهر مايو



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

