الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد تحفظ البنك على الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للموقوف خدماته

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


كشف حساب المواطن عن الإجراء الذين يتعين اتخاذه من قبل المستفيد "الموقوف خدماته": في حال تحفظ  البنك على مبلع الدعم المقدم له من البرنامج.اضافة اعلان
وردًا على استفسار حول إقدام أحد البنوك على التحفظ على مبلغ الدعم لشهر مايو بحجة "إيقاف الخدمات"، قال البرنامج عبر منصة "إكس":: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى. ووفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".


خدمة صوتك مسموع

علاوة على ذلك، كشف البرنامج عن إمكانية رفع طلب عبر خدمة "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".


3.4 مليار ريال دعم حساب المواطن لشهر مايو

وأودع حساب المواطن، أمس الخميس، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريال.
وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.


المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

عاجل.. الجوازات تكشف شرط الخروج النهائي للمقيم

المرور: لا يمكن تجديد استمارة السيارة في هذه الحالة

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن إعفاء المتوفين من سداد القرض

الجوازات: يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية بهذا الشرط

بعضها لحديثي التخرج.. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف في الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 2:37 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

هل التسجيل في حافز يُوقف نزول حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن 8:17 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. حساب المواطن يحدد مدة تأكيد الطلب الجديد لدراسة الأهلية

حساب المواطن 3:17 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

حساب المواطن 12:24 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول احتساب التابع الجديد ضمن دفعة مايو