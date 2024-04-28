عاجل.. هل يحق للوسيط العقاري الحصول عل نسبة سعي جديدة مع تجديد عقد الإيجار؟.. البرنامج يرد

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حددت منصة "إيجار"، قيمة ما يحصل عليه الوسيط العقاري عند تجديد العقد بين المؤجر والمستأجر.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يحق للوسيط العقاري أخذ نسبة سعي ٢.٥%؜ من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد".



حياك الله،

يحق للوسيط العقاري اخذ نسبة سعي ٢.٥٪؜من قيمة العقد للسنة الاولى عند ابرام عقد جديد او عند تجديد العقد.

سعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) April 27, 2024

نسبة السعي للوسيط العقاري



من يتحمل نسبة السعي للوسيط؟



التزامات الوسيط



ويحصل الوسيط على نسبة السعي وهي عبارة عن 2.5% يحصل عليها نظير ما يقوم به من خدمات. في حال انتهاء العقد محدد المدة والرغبة في تجديد العقد يتم احتسابه عقد جديد وتكون نسبة السعي للوسيط هي 2.5%.أوضحت منصة "إيجار"، أن نسبة السعي الخاصة بالوسيط حال إبرام عقد جديد يتحملها أي من طرفي العقد المؤجر أو المستأجر ويكون ذلك بالاتفاق بينهما.ويتم إبرام العقد والحصول على نسخة إلكترونية مبرمة عبر منصة "إيجار" عن طريق الوسيط الذي يكون شركة أو مكتبًا أو فردًا، تم التسجيل له والترخيص من قبل منصة "إيجار".التأكد من صحة البيانات المدخلة وتحديثها إذا حدث عليها أي من التعديلات.أن يتأكد الوسيط من صحة الوثائق المدخلة ومنها صك الملكية.يقوم الوسيط بتسجيل كافة الوثائق على الشبكة منها عقود الملكية والوحدات الإيجارية.التأكد من العنوان الوطني والإشراف على التوقيع من قبل طرفي العقد.