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عاجل.. هل يحق للوسيط العقاري الحصول عل نسبة سعي جديدة مع تجديد عقد الإيجار؟.. البرنامج يرد

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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حددت منصة "إيجار"، قيمة ما يحصل عليه الوسيط العقاري عند تجديد العقد بين المؤجر والمستأجر.
وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يحق للوسيط العقاري أخذ نسبة سعي ٢.٥%؜ من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد".اضافة اعلان


نسبة السعي للوسيط العقاري

ويحصل الوسيط على نسبة السعي وهي عبارة عن 2.5% يحصل عليها نظير ما يقوم به من خدمات. في حال انتهاء العقد محدد المدة والرغبة في تجديد العقد يتم احتسابه عقد جديد وتكون نسبة السعي للوسيط هي 2.5%.

من يتحمل نسبة السعي للوسيط؟

أوضحت منصة "إيجار"، أن نسبة السعي الخاصة بالوسيط حال إبرام عقد جديد يتحملها أي من طرفي العقد المؤجر أو المستأجر ويكون ذلك بالاتفاق بينهما.
ويتم إبرام العقد والحصول على نسخة إلكترونية مبرمة عبر منصة "إيجار" عن طريق الوسيط الذي يكون شركة أو مكتبًا أو فردًا، تم التسجيل له والترخيص من قبل منصة "إيجار".

التزامات الوسيط

التأكد من صحة البيانات المدخلة وتحديثها إذا حدث عليها أي من التعديلات.
أن يتأكد الوسيط من صحة الوثائق المدخلة ومنها صك الملكية.
يقوم الوسيط بتسجيل كافة الوثائق على الشبكة منها عقود الملكية والوحدات الإيجارية.
التأكد من العنوان الوطني والإشراف على التوقيع من قبل طرفي العقد.

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