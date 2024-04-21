مستأجر تأخر بدفع الإيجار 5 شهور؟.. تعرف على الإجراء الرسمي

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تأخر سداد الإيجار من بين أبرز الأمور التي تثير الجدل والخلاف بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يطرح التساؤل حول الإجراء الذي يتعين اتخاذه في تلك الحالة.

وفي ردها على استفسار حول الإجراء الذي يتمت اتخاذه مع مستأجر تأخر بدفع الإيجار 5 شهور، أفادت منصة "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "يمكنك رفع مطالبة ماليه بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة, الغاء العقد بإتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي".



حياك الله،

نود إفادتك يمكنك رفع مطالبة ماليه بعد 15 يوم من تاريخ استحقاق الفاتورة , الغاء العقد بإتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي.

سعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) April 21, 2024

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة إيجار



آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لايشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.كما بدأت الهيئة اعتبارًا من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئةالبدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.إختيار العقد من القائمة الجانبية.الضغط على "إجراء دفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب دفعه.تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - تختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسية.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجاريةتوثيق الدفعات الماليةوعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونيةبالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونيةرفع مستوى الشفافية في العمليات العقاريةالحد من عمليات الاحتيال العقاريتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.