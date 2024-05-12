الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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عاجل.. السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمينات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل, بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة، مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته او شكله". اضافة اعلان


المشتركون في نظام التأمينات 

والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:
 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر،  أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 
- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

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