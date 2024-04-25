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دهان حوائط العين المؤجرة يعتبر من أعمال الصيانة الاستهلاكية الملزم بها المستأجر.. توضيح من إيجار

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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أدرجت منصة "إيجار"، دهان حوائط العين المؤجرة ضمن أعمال الصيانة الاستهلاكية التي ألزمت المستأجر القيام بها.
وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر". اضافة اعلان
وأضافت: "في حال وجود نزاعات او خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".


انقطاع الإنارة أثناء تواجد المستأجر

وردًا على استفسار سابق لأحد المؤجرين حول المسؤولية عن انقطاع الإنارة أثناء تواجد المستأجر، علمًا بأنه استلم الشقة وكانت حالتها ممتازة، وكذلك سخانات الماء في المطبخ ودورة المياه ومضخ الماء، أو ما يسمى الدينمو عند توقفه؟

أجابت منصة "إيجار": "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر. في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".

تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:
- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.
- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.
- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.
- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.
- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.
- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.
- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.

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