وظائف تعليمية لكافة التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

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تعلن شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية والإدارية في مختلف مدارسها بكل من (الرياض، ينبع، جدة، الخبر) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:



- مساعد معلم

- معلم

- معلم أول

- إداري (يشترط تخصص ذو صلة).





التخصصات



الشروط

مكان العمل