وظائف تعليمية لكافة التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

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تعلن شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية والإدارية في مختلف مدارسها بكل من (الرياض، ينبع، جدة، الخبر) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
- مساعد معلم
- معلم
- معلم أول
- إداري (يشترط تخصص ذو صلة).
التخصصات- الإدارة والتطوير
- أدارة عامة
- أدارة أعمال
- السكرتارية
- علاقات عامة
- تسويق
- تصميم جرافيكس
- ادب
- احصاء
- اجتماعيات
- احياء
- ارشاد نفسي
- اضطراب طيف توحد
- اعاقة عقلية
- اقتصاد
- تاريخ
- مصرفية وتأمين مخاطر
- تحليل وظيفي
- علوم تربوية
- تربية إسلامية
- تربية بدنية
- تربية خاصة
- تربية فنية
- تعليم ابتدائي
- جغرافيا
- جيولوجيا
- حاسب آلي
- دراسات اسلامية
- رياض أطفال
- رياضيات
- رياضة انجليزي
- علوم زراعية
- شريعة وأصول دين
- صعوبات تعلم
- صفوف أولية
- طرق تدريس
- طفولة مبكرة
- علم اجتماع
- علم الحياة
- علم نفس
- علوم
- علوم إدارية
- علم التصرف
- علوم حياتية
- علوم سياسية
- لغة فرنسية
- فنون
- فيزياء
- قانون
- كيمياء
- لغات وترجمة
- لغة عربية
- لغة مزدوجة
- لغويات تطبيقية
- محاسبة
- مكتبات
- ملابس ونسيج
- مناهج تربوية
- مناهج وطرق تدريس
- موارد بشرية
- تمريض
- رعاية
- اقتصاد منزلي
- تغذية
- ميكروبيولوجي
- نظم معلومات
- نظم معلومات إدارية
- تقنية معلومات
- تكنولوجيا تعليم
- هندسة حاسب آلي
- هندسة شبكات واتصالات
- هندسة صناعية
- هندسة كهربائية
- هندسة مدنية
- هندسة ميكانيكية.
الشروط
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية او ابن مواطنة.
- الحصول على درجة البكالوريوس فأعلى.
- ملائمة الوظيفة المتقدم عليها للتخصص.
- يشترط التخصص التربوي للوظائف التعليمية.
- خبرة في مجال العمل عامين كحد أدنى.
مكان العمل
- الرياض
- جدة
- الخبر
- ينبع.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة النموذج على الرابط: (من هنا)