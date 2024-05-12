عاجل.. دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب.. كيف أعيد الرسوم التي دفعتها؟ "المرور" تجيب

كشفت الإدارة العامة للمرور، كيفية استراد قائد
المركبة رسوم إصدار لوحات تالفة بعد قيامه بإلغاء الطلب.
استعادة رسوم إصدار لوحات تالفة
وقال "المرور" عبر صفحته على منصة
"إكس": "يمكنك استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم
السداد من خلاله".
جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "أنا
دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب (..) كيف أرجع الرسوم التي دفعتها؟".
رسوم لوحات المركبات بأنواعها
وفي إفادة سابقة، استعرض المرور رسوم لوحات المركبات
بأنواعها، والتي تتمثل في:
- لوحة سيارة خاصة:
تبلغ قيمة رسم لوحة السيارة الخاصة 100 ريال، ويبلغ
رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة نقل خاص:
تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، و يبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة سيارة نقل
عام:
تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة مركبة أشغال
عامة:
تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ
رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة مؤقتة:
تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة دبلوماسية
اقتصادية:
تبلغ
قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال
- لوحة تصدير:
تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة اقتناء
المركبات التاريخية القديمة:
تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة
3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .
- لوحة بشعار مميز:
تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال
رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات
- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .
- رخصة سير نقل
خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا .
- رخصة سير حافلة
خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا .
- رخصة سير سيارة
أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال .
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال .
- رخصة سير حافلة
عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال .
- رخصة سير دراجة
آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .
- رخصة سير مركبة
أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال .