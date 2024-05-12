الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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عاجل.. دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب.. كيف أعيد الرسوم التي دفعتها؟ "المرور" تجيب

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إصدار لوحات مركبة
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كشفت الإدارة العامة للمرور، كيفية استراد قائد المركبة رسوم إصدار لوحات تالفة بعد قيامه بإلغاء الطلب.

استعادة رسوم إصدار لوحات تالفةاضافة اعلان

وقال "المرور" عبر صفحته على منصة "إكس": "يمكنك استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله".
جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "أنا دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب (..) كيف أرجع الرسوم التي دفعتها؟".

رسوم لوحات المركبات بأنواعها



وفي إفادة سابقة، استعرض المرور رسوم لوحات المركبات بأنواعها، والتي تتمثل في:

- لوحة سيارة خاصة:

تبلغ قيمة رسم لوحة السيارة الخاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة نقل خاص:

تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة حافلة خاصة:

تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، و يبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة سيارة أجرة:

تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة سيارة نقل عام:

تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام  100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة حافلة عامة:

تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة دراجة آلية:

تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة مركبة أشغال عامة:

تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة مؤقتة:

تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة دبلوماسية اقتصادية:

 تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال

- لوحة تصدير:

تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:

تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .

- لوحة بشعار مميز:

تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال

رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات



- رخصة سير خاصة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .

- رخصة سير نقل خاصة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .

- رخصة سير حافلة خاصة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .

- رخصة سير سيارة أجرة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .

- رخصة سير نقل عام:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .

- رخصة سير حافلة عامة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .

- رخصة سير دراجة آلية:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .

- رخصة سير مركبة أشغال العامة:

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .

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