عاجل.. دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب.. كيف أعيد الرسوم التي دفعتها؟ "المرور" تجيب

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كشفت الإدارة العامة للمرور، كيفية استراد قائد المركبة رسوم إصدار لوحات تالفة بعد قيامه بإلغاء الطلب.





استعادة رسوم إصدار لوحات تالفة



وعليكم السلام، يمكنك استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) May 11, 2024

رسوم لوحات المركبات بأنواعها

وقال "المرور" عبر صفحته على منصة "إكس": "يمكنك استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله".جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "أنا دفعتُ إصدار لوحات تالفة وألغيت الطلب (..) كيف أرجع الرسوم التي دفعتها؟".







- لوحة سيارة خاصة:



- لوحة نقل خاص:



- لوحة حافلة خاصة:



- لوحة سيارة أجرة:



- لوحة سيارة نقل عام:



- لوحة حافلة عامة:



- لوحة دراجة آلية:



- لوحة مركبة أشغال عامة:



- لوحة مؤقتة:



- لوحة دبلوماسية اقتصادية:



- لوحة تصدير:



- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:



- لوحة بشعار مميز:



رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات

وفي إفادة سابقة، استعرض المرور رسوم لوحات المركبات بأنواعها، والتي تتمثل في:تبلغ قيمة رسم لوحة السيارة الخاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، و يبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريالتبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال .تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال





- رخصة سير خاصة:



- رخصة سير نقل خاصة:



- رخصة سير حافلة خاصة:



- رخصة سير سيارة أجرة:



- رخصة سير نقل عام:



- رخصة سير حافلة عامة:



- رخصة سير دراجة آلية:



- رخصة سير مركبة أشغال العامة:



تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا .تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال .