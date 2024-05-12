الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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راتب 7500 ريال.. "الصحة" تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف بكافة المناطق

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في البرنامج الوطني (مساعد طبيب أسنان).

والبرنامج منتهي بالتوظيف في القطاع الصحي الحكومي (مستشفيات وزارة الصحة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب تصل إلى 7500 على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

1 - أحياء.
2 - فيزياء.
3 - كيمياء.
4 - علم نبات.
5 - علم حيوان.
6 - فيزياء طبية.
7 - أحياء دقيقة.
8 - تقنية حيوية.
9 - كيمياء حيوية.
10 - علوم طبية حيوية.  

أماكن التوظيف


- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- ينبع
- الباحة
- الخرج
- وادي الدواسر
- نجران
- خميس مشيط
- محايل عسير
- صبيا
- بيشة
-  الطائف
- القطيف
- تبوك
- سكاكا
- حائل
- الزلفي
- عنيزة
- بريدة
- الرس
- حفر الباطن
- الجبيل
- الدمام
- الظهران
- الأحساء
- القنفذة
- ومدن ومحافظات أخرى

الشروط


- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
- توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).
- صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة (STEP 67) أو (Academic IELTS 4).
- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حاليًا.

المستندات المطلوبة للقبول


- شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحًا فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

المكافأة


نعم، يوجد مكافأة للبرنامج.

آلية فرز طلبات المتقدمين

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على استيفاء شروط القبول أعلاه.
2- تتم المفاضلة بين الطلبات على درجة اللغة الإنجليزية أولاً ثم المعدل التراكمي.

آلية المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية

(يتم ترشيح المتقدمين حسب (درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية  STEP+ المعدل التراكمي + أقدمية التخرج بحد أقصى خمس سنوات ثم تتساوى الأقدمية).

الأسئلة المتكررة

(اضغط هنا).

ما هو برنامج مساعد طبيب الأسنان؟

يؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى، وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

طريقة التقديم


بدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/10/27 عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/11/5هـ


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