راتب 7500 ريال.. "الصحة" تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف بكافة المناطق

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أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في البرنامج الوطني (مساعد طبيب أسنان).

والبرنامج منتهي بالتوظيف في القطاع الصحي الحكومي (مستشفيات وزارة الصحة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب تصل إلى 7500 على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



أماكن التوظيف



الشروط



المستندات المطلوبة للقبول



المكافأة



آلية فرز طلبات المتقدمين



آلية المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية



الأسئلة المتكررة

1 - أحياء.2 - فيزياء.3 - كيمياء.4 - علم نبات.5 - علم حيوان.6 - فيزياء طبية.7 - أحياء دقيقة.8 - تقنية حيوية.9 - كيمياء حيوية.10 - علوم طبية حيوية.- الرياض- جدة- مكة المكرمة- المدينة المنورة- ينبع- الباحة- الخرج- وادي الدواسر- نجران- خميس مشيط- محايل عسير- صبيا- بيشة- الطائف- القطيف- تبوك- سكاكا- حائل- الزلفي- عنيزة- بريدة- الرس- حفر الباطن- الجبيل- الدمام- الظهران- الأحساء- القنفذة- ومدن ومحافظات أخرى- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.- حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.- توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.- معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).- صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة (STEP 67) أو (Academic IELTS 4).- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حاليًا.- شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحًا فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.- صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.نعم، يوجد مكافأة للبرنامج.1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على استيفاء شروط القبول أعلاه.2- تتم المفاضلة بين الطلبات على درجة اللغة الإنجليزية أولاً ثم المعدل التراكمي.(يتم ترشيح المتقدمين حسب (درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP+ المعدل التراكمي + أقدمية التخرج بحد أقصى خمس سنوات ثم تتساوى الأقدمية).

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ما هو برنامج مساعد طبيب الأسنان؟



طريقة التقديم

